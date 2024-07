FATALIDADE: Idosa atropelada por ônibus na Nevaldo Rocha Aclr|Do canal Tv Tropical | Record no YouTube 24/07/2024 - 12h38 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h48 ) ‌



Fatalidade: Uma idosa foi atropelada na Avenida Nevaldo Rocha quando saia da Feira do Carrasco. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Pelas imagens exclusivas obtidas pela produção da TV Tropical, é possível ver que a senhora aguardou um pouco até tentar atravessar a pista, mas a movimentação de veículos era intensa. Com a sacola em uma das mãos, tinha acabado de sair da Feira do Carrasco. Ela fez um sinal e a caminhonete branca parou, mas na outra faixa vinha o ônibus. A idosa ainda tentou correr, mas foi atingida.

Nazaré Salviano da Silva tinha 68 anos, e era aposentada. Seu esposo há 50 anos, Reginaldo Domingos dos Santos falou com nossa equipe.

Veja matéria de Mara Godeiro no Balanço Geral RN com Cyro Robson Papinha.

🎞️ ARQUIVO: Há dois anos, uma mulher também idosa morreu atropelada no mesmo trecho. Ela estava com a filha e as duas foram atingidas. A filha sobreviveu.

⚠️ Papinha sugeriu que pelo menos nos dias de feira, uma equipe da STTU permaneça no local.

