Fatalidade em Araquari: motocicleta bate em caminhão e deixa dois mortos

A Tribuna do Povo continua acompanhando o gravíssimo acidente ocorrido em Araquari, onde uma motocicleta colidiu com um caminhão que saía do estacionamento. Infelizmente, os dois homens que estavam na moto não resistiram aos ferimentos e faleceram no local. Este trágico incidente mobilizou equipes de resgate e autoridades locais, que agora investigam as causas do acidente para determinar o que levou à colisão fatal. Acompanhe a reportagem completa para obter detalhes sobre o ocorrido, depoimentos de testemunhas e informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para aumentar a segurança no trânsito de Araquari.

