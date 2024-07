Aclr |Do canal Record News no YouTube

Farmácia de manipulação interditada continua atendendo após caso do 'peeling de fenol'

Mesmo interditada pela vigilância sanitária, a farmácia de manipulação de Natália Freitas, investigada pela morte de um cliente, em São Paulo, continua funcionando. Funcionários disseram que o local permanece atendendo clientes, mesmo com a placa de interdição na porta. Natália é investigada pela morte de Henrique Chagas, no mês passado, durante a aplicação de peeling de fenol. A defesa de Natália disse que a farmácia não voltou atender e que os funcionários estão no local para aguardar a inspeção para reabrir.

