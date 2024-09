Famosos se enfrentam na disputa por até R$ 300 mil no Acerte ou Caia deste domingo (1º) Aclr|Do canal RECORD no YouTube 30/08/2024 - 08h29 (Atualizado em 01/09/2024 - 01h24 ) ‌



Na estreia do Acerte ou Caia, Silvia Abravanel derrubou todos os oponentes e levou para casa mais de R$ 47 mil. Neste domingo (1º), às 14h, Tom Cavalcante está no pedaço para mexer com as emoções de mais 11 famosos. Valendo até R$ 300 mil, quem vai chegar ao desafio final sem cair no buraco? Não perca!

‌



