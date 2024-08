Famílias lutam para provar inocência de jovens acusados de roubo em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 12h45 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h09 ) ‌



Dois jovens, Matheus Souza Santos e Gabriel Soares Paixão, foram presos sob acusação de participar de um assalto a uma residência na zona norte de São Paulo, onde foram roubados celulares, objetos pessoais e um carro. No entanto, as famílias dos rapazes afirmam que ambos estavam trabalhando em uma adega, a 5 quilômetros do local do crime, no momento do ocorrido. Imagens de câmeras de segurança confirmam que os jovens estavam na adega durante o horário do assalto. Apesar disso, Matheus permanece preso, enquanto Gabriel, que é militar da Aeronáutica, foi liberado após audiência de custódia. A defesa questiona o reconhecimento feito pelas vítimas, alegando que foi conduzido de maneira irregular.

