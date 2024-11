Famílias de crianças superdotadas participam de encontro e trocam experiências em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 21/10/2024 - 11h45 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h13 ) twitter

Um encontro em São Paulo reuniu centenas de famílias com filhos superdotados. As crianças têm inteligência acima da média e frequentemente enfrentam dificuldades nas escolas devido à falta de profissionais capacitados para atendê-las. De acordo com especialistas presentes no evento, características comuns entre essas crianças incluem facilidade de aprendizagem e alta concentração.

