Famílias das vítimas do voo 2283 buscam respostas sobre acidente



As famílias das vítimas do voo 2283 estão lidando com o luto. Rosana Xavier Santos era uma passageira que morreu no acidente. Ela tinha 23 anos e morava em Franco da Rocha, Grande São Paulo. No dia da tragédia, ela estava embarcando no aeroporto de Cascavel, Paraná.

Rosana enviou mensagens para a família antes do voo expressando preocupação com as condições da aeronave. Sua mãe recebeu as mensagens enquanto preparava o almoço em casa e aguardava a filha retornar.

