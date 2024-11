Familiares do jovem Rhuan da Assunção há três meses lutam por justiça Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 12/11/2024 - 16h37 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h29 ) twitter

A família do jovem Rhuan da Assunção Rocha, de 20 anos, que morreu após ser atingido por um tiro na cabeça durante um rolezinho de moto, no distrito de Travessão em Campos, espera por respostas e também pela reconstituição do crime.

A SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL INFORMOU QUE AS INVESTIGAÇÕES ESTÃO EM ANDAMENTO NA 146ª DELEGACIA DE GUARUS PARA IDENTIFICAR A ORIGEM DO DISPARO QUE ATINGIU A VÍTIMA.

