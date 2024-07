Familiares de vítimas de crimes fazem investigações independentes para ajudar a solucionar os casos

Aclr |Do canal Hoje em Dia no YouTube

As investigações independentes lideradas por familiares de vítimas têm se mostrado cruciais para auxiliar as autoridades na resolução de crimes. Câmeras de segurança nas ruas e localização geoespacial tem sido aliadas para solucionar os casos. O caso do assassinato de Luan Henrique Bonifácio em uma briga de trânsito em São Paulo exemplifica essa tendência. As imagens das câmeras e o trabalho árduo da família levaram à identificação do suspeito, um policial militar aposentado.

