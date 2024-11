Família pede justiça após imagens mostrarem omissão de socorro de policiais a jovem morta Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

A família da adolescente Manuela Souza Carvalho, que faleceu aos 13 anos em um acidente de moto no dia 13 de maio, busca por justiça. Ela estava com o amigo Albert Balmã quando a moto colidiu. Policiais militares passaram pelo local e não prestaram socorro. O boletim não indicou desobediência à ordem policial. A investigação está sob análise do judiciário desde outubro. A família recebeu laudo toxicológico confirmando que nenhum deles havia consumido substâncias ilícitas ou álcool na noite do incidente.

