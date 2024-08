Família em Sintonia: como a amamentação ajuda no desenvolvimento da fala e dentes dos bebês Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 10h13 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h23 ) ‌



No quadro Família em Sintonia, edição desta quinta-feira (29) confira:

A amamentação é amplamente reconhecida por seus benefícios nutricionais para os bebês, mas você sabia que ela também desempenha um papel crucial no desenvolvimento da fala e da dentição? No quadro "Família em Sintonia", vamos explorar como a amamentação contribui para a saúde bucal dos pequenos, ajudando no desenvolvimento da fala e na formação adequada dos dentes. Entenda como esse ato fundamental promove um desenvolvimento oral saudável e saiba mais sobre os impactos positivos na vida do seu bebê.

