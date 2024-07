Família é rendida e assaltada em Uberaba | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma família foi vítima de um assalto à mão armada na manhã de ontem (4), no Bairro Residencial Estados Unidos em Uberaba. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o crime aconteceu quando as vítimas estavam chegando em casa e estacionando o carro na garagem.

Segundo o relato das vítimas, dois homens armados abordaram-as assim que entraram na residência. Os criminosos renderam a família, mandando-a deitar no chão e não olhar para eles. Em seguida, um terceiro assaltante chegou ao local.

Os bandidos permaneceram na casa por alguns minutos, vasculhando os cômodos e roubando diversos objetos de valor. Eles colocaram os pertences da família dentro do carro das vítimas e fugiram do local.

Imagens de câmeras de segurança de casas vizinhas flagraram a ação dos criminosos. Os vídeos mostram que os assaltantes chegaram em um carro com placa de Araraquara, São Paulo, mas a placa provavelmente era adulterada.

Além dos bens materiais roubados e do carro da família, os bandidos também obrigaram uma das vítimas a fazer uma transferência via PIX no valor de R$2.200,00.

