Família do ex-piloto Michael Schumacher é vítima de chantagem milionária

A família do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, sofreu uma chantagem milionária. O caso foi revelado pelo jornal britânico Daily Mail. De acordo com a publicação, o autor do crime é um homem chamado Markus Fritsche, que trabalhou como segurança para a família Schumacher na década passada. Em dezembro de 2013, o ex-piloto sofreu um acidente gravíssimo quando estava esquiando na França. Desde então, pouquíssimas informações vêm sendo reveladas sobre seu estado de saúde, mas sabe-se que ele está extremamente debilitado.

