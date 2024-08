Família de Uberlândia se despede de bebê de 1 ano | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/08/2024 - 08h22 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h57 ) ‌



A Polícia Civil de Uberlândia investiga a morte de uma bebê de um ano, que faleceu após passar mal na casa da babá, no bairro Morumbi, nesta quarta-feira. Segundo relatos, a babá, uma adolescente de 17 anos, informou que a criança havia caído do carrinho na terça-feira, batendo as costas em uma torneira. A jovem contou aos pais sobre o incidente e mencionou que a menina ficou com um machucado na cabeça, mas aparentemente sem maiores complicações.

Na quarta-feira (28), a babá relatou que a criança estava apática e, após deixá-la na sala, ouviu um barulho de queda, encontrando a menina se contorcendo, possivelmente em convulsão. A jovem tentou socorrê-la e avisou os pais, que, com a ajuda de um vizinho, levaram a criança à UAI Planalto. Infelizmente, a bebê já chegou sem vida à unidade de saúde, onde foi constatado o óbito e acionada a polícia.

A mãe da criança informou que, após a primeira queda, levou a filha ao pronto-socorro na terça-feira, mas a retornou à casa da babá mais tarde para poder trabalhar. Diante das circunstâncias, incluindo marcas no corpo da criança e inconsistências nos relatos, a Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer os fatos e determinar a causa exata da morte.

