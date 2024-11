Família de Uberlândia é rendida e forçada a transferir R$ 21 mil em PIX durante assalto Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 08/11/2024 - 13h24 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h49 ) twitter

Uma família de Uberlândia foi vítima de um assalto no bairro Umuarama na noite desta quinta-feira (7). Segundo informações do boletim de ocorrência, uma mulher de 67 anos chegava em casa, localizada na Rua Ceará, quando foi abordada na garagem por quatro criminosos armados. Ela foi rendida com seu marido, de 68 anos, e a filha do casal.

Os assaltantes levaram todos para dentro da residência e forçaram os moradores a realizarem transferências bancárias via PIX. No total foram enviados mais de R$21 mil para os bandidos. Além disso, eles roubaram R$ 2.000,00 em dinheiro e algumas semi-joias das vítimas.

