Família de oficial das Forças Armadas é atacada por criminosos na porta de casa em SP

Uma família foi atacada por criminosos na porta de casa em São Paulo. O grupo chegou em duas motos e rendeu as três pessoas da família. Um dos criminosos engatilhou a arma para atirar ao descobrir que uma das vítimas era um oficial das Forças Armadas. Por sorte, desistiram do disparo ao perceberem a identidade do homem no chão. Os assaltantes levaram pertences da família antes de fugirem. Até o momento, não foram encontrados pela polícia.

