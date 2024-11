Família de médicos mortos em acidente com ônibus do Move denuncia falha e cobra respostas da empresa Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h36 ) twitter

A família dos médicos Carlos Henrique Ferreira Santos e Flávia Campos Quintao, ambos de 49 anos, mortos em acidente com ônibus do MOVE, no dia 11 de outubro, busca justiça. Eles denunciam que as vítimas foram socorridas sem identificação, mesmo com crachás de hospital, e que, até o momento, ninguém da empresa de ônibus contatou os parentes para informar sobre o ocorrido. Veja a matéria completa no vídeo acima.

