Família de jovem morto a facadas pelo ex da atual em 2022 sofre com lentidão da justiça, em Guaíra

Completou dois anos que João Victor da Silva, de 21 anos, foi morto a facadas na porta do trabalho pelo ex-namorado da atual, por ciúmes, em Guaíra. A família de João vive angustiada com a lentidão do processo, que corre em segredo de justiça, e ainda sem saber se o acusado será levado a júri popular. O autor do crime, Rodrigo Yukio Marques Eto, de 28 anos, foi preso ao tentar fugir do Brasil pela fronteira em Foz do Iguaçu e permanece detido.

*Reportagem exibida em 31/10/2024.

