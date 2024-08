Família de imigrantes paraguaios denuncia violência policial em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/08/2024 - 13h17 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h26 ) ‌



Uma família de imigrantes paraguaios denunciou que foi vítima de violência psicológica em São Paulo. O casal foi abordado por policiais militares durante uma blitz no dia 18 de junho. Após realizar o teste do bafômetro, que deu negativo, os policiais ofenderam a família e os colocaram no porta-malas da viatura.

