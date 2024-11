Família de Fiama da Silva Bento clama por justiça em audiência em Uberaba | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/11/2024 - 07h43 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h42 ) twitter

Cinco meses após a morte de Fiama da Silva Bento, de 31 anos, a família ainda enfrenta a dor de uma saudade que parece não ter fim. A mulher foi encontrada morta em uma área de mata em Uberaba, pouco mais de uma semana após desaparecer. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos de Fiama, que havia saído para encontrar amigos em um bar antes de retornar à casa onde vivia com o namorado, hoje preso e apontado como principal suspeito do crime.

O caso, investigado como feminicídio, trouxe à tona mais um capítulo trágico de violência contra mulheres no Brasil, onde, segundo dados recentes, uma mulher é assassinada a cada seis horas. Em Minas Gerais, 108 mulheres foram mortas entre janeiro e outubro de 2024, números que reforçam a urgência de políticas públicas para combater esse tipo de crime.

Enquanto aguardam o julgamento do suspeito, os familiares de Fiama continuam na luta por justiça, mantendo vivas as lembranças da jovem. A história de Fiama, infelizmente, se soma à estatística crescente de feminicídios no país, servindo como alerta para a necessidade de enfrentar a violência de gênero de maneira efetiva.

