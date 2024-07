Família de bebê morta em acidente ainda aguarda julgamento

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Um trágico acidente resultou na morte de uma bebê em dezembro de 2021, em Campos dos Goytacazes. A família ainda luta para se recuperar do trauma, mas se prepara para acompanhar do julgamento do acusado. Eles pedem que a justiça seja feita.

