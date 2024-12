Família de advogada morta pede justiça em caminhada pelo fim da violência contra mulheres Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 02/12/2024 - 15h19 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Familiares de Carolina França Magalhães, a advogada morta pelo namorado, fizeram um protesto neste domingo (01), na Praça da Bandeira, em Belo Horizonte. A manifestação pedindo por Justiça aconteceu durante a 7ª Caminhada Pelo Fim da Violência contra as Mulheres e Meninas, que foi realizada em 90 cidades brasileiras.

Familiares e amigos de Carolina usaram faixas e camisas com a foto da advogada morta em junho de 2022, após cair do 8º andar do prédio onde morava. Na época, o crime foi tratado como suicídio, mas dois anos depois as investigações apontaram que Carolina foi vítima de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, a advogada morreu após ser derrubada pelo companheiro Raul Rodrigues Lages após uma discussão do casal. Ao perceber que a mulher estava morta, o homem teria cortado a tela da janela e jogado o corpo dela pela janela. Familiares alegam que o relacionamento era abusivo e que Carolina queria terminar o namoro.

‌



Raul, que está em liberdade, se tornou réu no último mês e vai a julgamento pelo assassinato de Carolina. Veja mais informações no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

‌



Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/recordminas

‌



Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.