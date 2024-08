Família da Venezuela é vítima de tragédia do voo 2283 Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 12/08/2024 - 11h28 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h37 ) ‌



Uma família da Venezuela estava entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, interior paulista. A mulher, sua filha e o neto faziam parte de uma viagem com destino à Colômbia em busca de melhores condições de vida. Eles residiam em Cascavel e estavam no Brasil para obter tratamento médico para Joslan Pérez, um menino de 4 anos.

