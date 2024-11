Família consegue vídeo e prova inocência de homem preso por roubo de moto Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

Gleidson da Silva Batista de Oliveira, 23 anos, foi preso sob a acusação de roubar uma moto em Carapicuíba (SP). Após nove dias detido e com a apresentação de vídeos que o mostravam em outro local no momento do crime, ele ganhou liberdade. A família acredita na inocência dele e afirma que os verdadeiros criminosos são responsáveis por outros assaltos na região.

