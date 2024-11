Família aguarda há 12 anos por julgamento de assassino de grafiteiro Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 05/11/2024 - 11h19 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h35 ) twitter

Há 12 anos, a família do grafiteiro Yury Alves espera por justiça. O jovem, na época com 22 anos, foi morto com um tiro pelas costas. O julgamento, que estava marcado para o fim do mês passado, foi adiado para maio de 2025.

