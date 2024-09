Família acredita que corpo encontrado no Planalto Norte é de jovem desaparecido Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 06/09/2024 - 14h38 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta semana, o Tribuna do Povo noticiou a descoberta de um corpo no Planalto Norte. Agora, uma família da região teme que o corpo encontrado seja de um jovem de 16 anos que está desaparecido há alguns dias. As autoridades seguem com a investigação para confirmar a identidade da vítima. Confira os detalhes deste caso com Edinei Wassoaski.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.