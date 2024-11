Faltou no primeiro turno? Saiba como justificar e participar do segundo em Belo Horizonte e Uberaba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/10/2024 - 08h13 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h54 ) twitter

No próximo domingo, ocorrerá o segundo turno das eleições em duas cidades mineiras, Belo Horizonte e Uberaba. Quem não votou no primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, e também não justificou a ausência, ainda pode votar normalmente. No entanto, a justificativa da ausência deve ser feita em até 60 dias após o pleito para evitar problemas futuros com a Justiça Eleitoral.

Para justificar o voto, o eleitor precisa apresentar a documentação que comprove o motivo da ausência, seja por viagem, problemas de saúde ou outros impedimentos. A justificativa pode ser feita presencialmente nas zonas eleitorais ou pela internet, utilizando o aplicativo e-Título ou o site do Tribunal Superior Eleitoral.

Em Uberlândia, onde o movimento ainda é pequeno nos cartórios eleitorais, cerca de 28% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno. Embora a tecnologia facilite o processo, muitos eleitores ainda preferem justificar a ausência de forma presencial.

