Faltando menos de dois meses, Oktoberfest em Blumenau revela novidades e expectativas para o evento
20/08/2024 - 21h47 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h39 )



A Oktoberfest, uma das maiores festas tradicionais do Brasil, que acontece em Blumenau, está a menos de dois meses de começar. Com a festividade marcada para ocorrer de 9 a 27 de outubro, a organização já está a todo vapor nos preparativos. Paôla Dalke traz as últimas novidades e atualizações diretamente do Parque Vila Germânica. Confira.

