Faltam apenas 100 metros para a segunda ponte ligar o Brasil com o Paraguai e conectar as duas margens do rio Paraná. Hoje o governador Ratinho Júnior visitou a obra. Confira todos os detalhes na reportagem!

