Falta de vagas no centro de Uberlândia prejudica o comércio no fim de ano | Balanço Geral Sábado
30/11/2024 - 13h33 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h22 )

As festividades de fim de ano são um dos períodos mais aguardados pelos lojistas, prometendo grande movimento nas lojas físicas, especialmente com a proximidade da Black Friday. No entanto, o comércio no centro de Uberlândia enfrenta um obstáculo significativo: a falta de vagas de estacionamento, que dificulta o acesso dos consumidores às lojas. Desde outubro do ano passado, o estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul, está inativo, o que gerou insatisfação tanto de lojistas quanto de clientes.

Com a ausência de um sistema regulador, funcionários que trabalham na região têm ocupado as vagas durante todo o expediente, deixando poucos ou nenhum espaço para os consumidores. Isso gera transtornos em um momento crucial para o comércio, quando 49% dos consumidores, segundo levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), planejam fazer compras em lojas físicas e online, sendo que 16% darão preferência ao comércio presencial.

A situação preocupa lojistas, que já contabilizam perdas pela dificuldade de atraírem consumidores ao centro. Além das promoções, um fator decisivo para garantir boas vendas é a acessibilidade das lojas. Sem solução para o problema do estacionamento, as lojas correm o risco de não aproveitar o potencial de consumo da época, o que pode impactar diretamente o desempenho financeiro do setor.

