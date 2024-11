Falta de insulina em Minas Gerais preocupa pacientes e expõe risco para diabéticos Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h32 ) twitter

A escassez de insulina nas redes pública e privada de Minas Gerais tem causado grande preocupação entre pacientes com diabetes. O fornecimento do medicamento, que é realizado por uma empresa estrangeira ao Ministério da Saúde, enfrenta dificuldades, agravando a situação dos usuários que dependem dele para sobreviver. A gravidade do problema se reflete nos números: até junho deste ano, 1.700 pessoas morreram no estado em decorrência da doença.

