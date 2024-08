Falta de incentivo agrava crise, no setor de turismo e comércio, em Cabo Frio Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 20/08/2024 - 13h27 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dados da Associação do Comércio, Indústria e Turismo de Cabo Frio, apontam que o lucro dos empresários caiu em mais de 70% neste período de baixo movimento, comparado com o ano passado, com a escassez de incentivos.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #cabofrio #comercio #turismo #economia #lucro #negocios

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.