Falta de chuva e calor intenso afetam preço do café nos supermercados, na região de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/07/2024 - 14h55 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Para quem não dispensa o cafezinho diário, já deve ter notado o aumento nos preços do café nas prateleiras dos supermercados nas últimas semanas e a tendência é que esses preços continuem subindo. As ondas de calor intensas e a falta de chuva, tem prejudicado a colheita e a qualidade dos grãos na região de Franca, uma das principais regiões produtoras do país. Esses fatores têm contribuído para a redução da oferta e o consequente aumento nos preços nos mercados da região.

*Reportagem exibida em 19/07/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.