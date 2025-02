Falsos assistentes sociais que prometiam cestas básicas para roubar dados de idosos são presos no DF Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/02/2025 - 12h15 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h03 ) twitter

A polícia do Distrito Federal prendeu quatro mulheres e dois homens que fingiam ser assistentes sociais para enganar idosos e coletar seus dados pessoais. Eles prometiam doações de cestas básicas para conseguir informações pessoais das vítimas, como documentos e biometria, e realizar golpes financeiros. Em um dos casos, duas mulheres foram filmadas entregando cestas a dois irmãos idosos, enquanto registravam dados e imagens sob o pretexto de um cadastro. A vítima, Dona Maria, relatou que retiraram R$ 3.500 de sua conta após o golpe. A prática se espalhou pelo Brasil, com casos registrados em Goiás e no entorno de Brasília.

