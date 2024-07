Falso taxista é morto após perseguição policial em área nobre de São Paulo

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Um falso taxista foi morto pela polícia após uma perseguição na região da Faria Lima, em São Paulo. O suspeito utilizava um carro com placa adulterada. Ao ser abordado, ele desceu do veículo e confrontou os policiais. Mesmo baleado, o homem retornou ao carro e tentou fugir. Mas, acabou perdendo o controle do veículo e colidindo com motos e outro automóvel estacionados. Documentos das vítimas foram encontrados no carro. A identidade do indivíduo ainda não foi revelada. O Departamento de Homicídios está investigando o caso.

