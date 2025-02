Falso sequestro em campanha de clínica veterinária gera confusão em Mineiros (GO) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 21/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 23/02/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma ação de marketing para a inauguração de uma clínica veterinária em Mineiros (GO) causou repercussão negativo. Isso porque ela envolveu uma simulação de sequestro. A dona do hospital foi filmada sendo colocada no porta-malas por dois homens. As imagens vazaram antes da campanha ser finalizada e deixaram a população preocupada. A polícia foi acionada e posteriormente descobriu que tudo era parte da estratégia publicitária. Os responsáveis pela ação devem responder por contravenção penal devido à mobilização indevida das autoridades.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

https://www.instagram.com/hojeemdia/

‌



https://twitter.com/hojeemdia

https://www.threads.net/@hojeemdia

‌



https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.