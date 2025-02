Falso alerta de terremoto assusta moradores da Baixada Santista na madrugada desta sexta (14) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 14/02/2025 - 23h34 (Atualizado em 18/02/2025 - 13h54 ) twitter

Um falso alerta de terremoto, emitido durante a madrugada desta sexta (14), assustou moradores do litoral de São Paulo. A mensagem foi enviada para celulares com o dispositivo Android, do Google, e indicava a ocorrência de um terremoto de magnitude estimada de 5,5 na escala Richter, perto da costa de Ubatuba, no litoral norte. Moradores do Rio de Janeiro e de Minas Gerais também receberam o alerta. A Anatel abriu uma investigação para apurar o que aconteceu.

