Falsa loja de autopeças aplica golpes e causa prejuízo milionário a vítimas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 09/02/2025 - 21h32 (Atualizado em 10/02/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um site de compras, com preço bom e entrega rápida. De primeira, parece um bom negócio. O problema é que uma quadrilha se apropriou do nome e do site de uma loja de peças para carros, famosa em São Paulo, e passou a aplicar golpes. Os estelionatários fizeram vítimas por todo o Brasil. Os criminosos venderam R$ 6 milhões em peças de veículos que nunca existiram.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #RobertoCabrini #CarolinaFerraz

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.