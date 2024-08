Falecimento de Paulinho Galassi: cidade se despede de empresário e produtor rural Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 09h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h40 ) ‌



Neste sábado, Paulo Santos Galassi, conhecido como Paulinho Galassi e filho do ex-prefeito de Uberlândia, Virgílio Galassi, faleceu aos 72 anos devido a um infarto enquanto estava no Clube de Tiro do Clube de Caça e Pesca. O velório de Paulinho foi realizado em uma funerária no centro da cidade, onde familiares e amigos prestaram suas últimas homenagens. O ambiente foi marcado pela presença de muitas coroas de flores, em tributo ao empresário e produtor rural.

Paulinho Galassi era conhecido por seu envolvimento no esporte de tiro ao alvo, que praticava como hobby. Ele se tornou um frequentador assíduo do stand de tiro do clube e era muito respeitado por sua dedicação ao esporte. Embora tenha colaborado com a campanha eleitoral de seu pai e trabalhado na Secretaria de Educação de Uberlândia, Paulinho optou por não seguir uma carreira política. Ele também era membro ativo do Sindicato Rural de Uberlândia.

