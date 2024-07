FALANDO SOBRE RELACIONAMENTO COM MÁRCIA GOLDSCHMIDT | TICI PINHEIRO

Aclr |Do canal Tici Pinheiro no YouTube

Hola que tal? Oi, gente! Como vocês sabem, eu amo conversar com outras mulheres pra compartilhar experiências e histórias de vida. E hoje a minha conversa é com a querida Márcia Goldschmidt (@marcia.golds) que ainda é lembrada pela sua apresentação no programa "Mexeu com você, mexeu comigo". Nesse bate-papo, ela contou tudo sobre o casamento dela, além da importância da mudança na nossa vida pessoal e profissional. Vem conferir que está demais!

Deixem nos comentários o que vocês acharam da nossa conversa! E não esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho pra acompanhar a SEGUNDA PARTE dessa super entrevista. Beijosssss!

