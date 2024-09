Falando de política: Deputados aprovam etapa da reforma administrativa Aclr|Do canal Record RS no YouTube 11/09/2024 - 11h14 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os deputados aprovaram a segunda etapa da reforma administrativa do estado. As mudanças previstas impactam no plano de carreira dos servidores da segurança pública. Assunto para a colunista de política do Correio do Povo e Rádio Guaíba, Taline Opitz.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.