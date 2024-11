Fala Doutor: reprodução assistida ciência e esperança se unem para tornar sonhos possíveis Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/11/2024 - 15h41 (Atualizado em 27/11/2024 - 01h24 ) twitter

Hoje vamos discutir um tema muito importante para muitos casais: os métodos de reprodução assistida. Quando o sonho de ser pai ou mãe não acontece de forma natural, a ciência oferece alternativas que podem tornar esse sonho possível. Para esclarecer as diferentes opções e os aspectos emocionais envolvidos nesse processo, recebemos o Dr. Alexandre Farah, especialista em fertilidade e ginecologia. Ele vai nos ajudar a entender as alternativas e como lidar com os desafios emocionais que surgem durante esse caminho. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre!

