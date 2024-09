Fala Doutor: como identificar sinais de autismo em crianças pequenas Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 10/09/2024 - 15h32 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h38 ) ‌



Hoje, vamos abordar um tema de extrema importância: o autismo. Identificar sinais do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em crianças é crucial para garantir que intervenções adequadas sejam realizadas o quanto antes. O diagnóstico precoce pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças. Discutiremos como reconhecer os sinais iniciais do TEA e a importância de buscar apoio profissional para proporcionar o melhor suporte possível.

