Fala Comunidade: cavalos nas ruas preocupam moradores do Estevão de Matos

Na comunidade do Estevão de Matos, moradores expressam sua preocupação com a presença de cavalos soltos nas ruas. Segundo os residentes, a situação tem gerado desconforto e riscos para a segurança, especialmente com o tráfego de veículos na região. Eles pedem que as autoridades tomem providências para resolver o problema e garantir a segurança de todos. Acompanhe a matéria na Tribuna do Povo e entenda as reivindicações da comunidade.

