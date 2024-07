Fala Brasileiro: Pesquisa revela que sete em cada dez pessoas têm medo de viajar de ônibus

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Uma pesquisa exclusiva realizada pelo Fala Brasil mostra que 70% dos brasileiros não se sentem seguros ao viajar de ônibus pelas rodovias do país. Apesar do medo, a maioria não utiliza cinto de segurança durante a viagem. Além disso, 4% dos entrevistados admitem já terem optado por ônibus clandestinos. A falta de fiscalização e a manutenção inadequada dos veículos aumentam a preocupação dos passageiros. Curiosamente, 59% dos brasileiros preferem viajar durante o dia para se sentirem mais seguros, enquanto apenas 29% usam cinto de segurança. Além disso, 45% acreditam que as empresas realizam a manutenção adequada dos ônibus, e 63% confiam no treinamento dos motoristas.

