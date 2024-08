Fala Brasileiro: Maioria dos pais concorda com proibição do uso de celulares em escolas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/08/2024 - 11h12 (Atualizado em 31/08/2024 - 02h04 ) ‌



Quase metade das escolas no Brasil proíbe o uso do celular dentro da sala de aula. Essa medida tem o apoio de mais de 70% dos pais. Esses dados são parte de uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data para o Fala Brasil. A pesquisa entrevistou pais e mães em todo o país. Atualmente, 43% das escolas que atendem os primeiros anos do ensino fundamental proíbem o uso do aparelho durante as aulas. Esse número aumentou desde 2020. Entre os entrevistados, 76% acreditam que o celular não deve ser permitido em sala de aula. Apenas 24% pensam que o celular pode fazer parte da vida escolar dos estudantes. Em relação ao potencial educativo do celular nas aulas, 30% afirmaram que ele pode ser uma ferramenta útil; entre os jovens pais (18 a 24 anos), esse percentual sobe para 40%. 72% acreditam que o uso do celular distrai os alunos e apenas 19% concordam com a proibição total do aparelho nas instituições educacionais. Quase 80% conversam com seus filhos sobre um uso consciente do dispositivo nas escolas; entretanto, cerca de 40% não controlam quanto tempo seus filhos passam em frente às telas. A especialista consultada afirma que é importante estabelecer limites rigorosos para evitar problemas como dificuldades na aprendizagem e questões sociais entre crianças devido ao excesso no uso das telas. 72% dos pesquisados já participaram de reuniões escolares discutindo a presença do celular nas aulas e 87% consideram essencial ensinar aos alunos sobre seu uso seguro.

