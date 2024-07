Fala Brasil conversa com motorista que dirigiu carro com ladrão pendurado na janela Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 26/07/2024 - 11h20 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um vídeo que viralizou na noite desta quarta-feira (24) mostra um homem pendurado num carro em movimento, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com o motorista do veículo, Rafael Queiroz, ele aguardava o sinal abrir, quando percebeu um vulto indo na direção dele. Por impulso, Rafael tentou fechar a janela no momento em que o criminoso colocou a mão para roubar um celular. A mão do ladrão ficou presa, e ele arrancou com o carro. Segundo Rafael, poucos metros depois do batalhão de polícia, ele reduziu a velocidade do carro e o homem caiu no chão.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

Publicidade

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.