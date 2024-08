Facilidade de financiamento torna o sonho da casa própria, um pouco mais viável Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 15/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h44 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com a disparada do valor do aluguel e com mais facilidades de financiamento, o sonho de ter a casa própria, tem mudado. E no interior do estado, não tem sido diferente.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #aluguel #financiamento #sonho #casapropria #alta #economia

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.