Facções gaúchas: novas práticas, armamento pesado e aliança com PCC

Na segunda reportagem especial da série "O Rio Grande sob as garras das facções", vamos mostrar quais são as novas práticas criminosas e como a segurança pública trabalha para combater. O episódio também conta como está o avanço dessas organizações pelo interior do estado e o tamanho do poder de poder de fogo, com armas cada vez mais poderosas e sofisticadas. Acompanhe qual é a relação das facções gaúchas com o PCC e o Comando Vermelho, no centro do país.

