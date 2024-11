Facções gaúchas: combate ao crime é prioridade da segurança pública Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 09h58 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último episódio da série "O Rio Grande sob o poder das facções" vamos mostrar quais os caminhos apontados de possíveis mudanças dessa realidade violenta, para que as organizações deixem de ser uma ameaça permanente no estado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.